به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت راوی روز‌های دفاع مقدس سوم خواهد بود.

جلال غفاری دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با تاکید بر اهمیت روایت حماسه و بعثت مردم ایران در سینما گفت: قرار بود جشنواره طبق اعلام قبلی همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر برگزار شود، اما به دلیل فراخوان مجدد دبیرخانه و ارسال آثار متعدد دفاع مقدس سوم و همینطور نامشخص بودن شرایط جنگ، به زمان دیگری موکول شد که احتمالا همزمان با سالگرد دفاع مقدس ۱۲ روزه این دوره از جشنواره برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش ملی و بین الملل جشنواره بیش از ۲هزار اثر در گونه‌های داستانی، مستند کوتاه و بلند و هوش مصنوعی به دبیرخانه ارسال شده، تاکید کرد که میزان استقبال سینماگران بسیار قابل توجه بوده است.

غفاری در ادامه گفت: نباید فراموش کنیم چه کسانی در این جشنواره به ما کمک کرده‌اند. سردار سلامی، سردار تنگسیری و سردار سلیمانی که در طول جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس سوم به شهادت رسیدند این رویداد را حمایت و پشتیبانی کرده‌اند.

این برنامه در میدان فلسطین و با حضور مردم در شب‌های مقاومت ایران برگزار شد.