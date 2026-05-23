منابع رسانه‌ای عبری از حملات پهپادی حزب‌الله به مواضع ارتش رژیم اشغالگر در شمال فلسطین اشغالی در نزدیکی مرز لبنان و جراحت نظامیان صهیونیست خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش‌های میدانی حاکی است، در پی اصابت یک پهپاد انتحاری به یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهرک «مرگلیوت»، تعدادی از نظامیان صهیونیست زخمی شده‌اند.



شبکه‌های شهرک‌نشینان گزارش دادند که در پی این انفجار، روند انتقال نظامیان مجروح از مناطق مرزی با لبنان آغاز شده است.

در همین حال، رادیو ارتش اسرائیل در تازه‌ترین بیانیه خود تائید کرد که از ساعات ابتدایی صبح جمعه، حدود ۱۰ پهپاد انتحاری از سوی حزب‌الله به سمت شمال سرزمین‌های اشغالی پرتاب شده است.

طبق این گزارش، ۵ فروند از این پهپادها موفق به ورود به حریم هوایی اراضی اشغالی شده و ۳ فروند از آن‌ها در نزدیکی مرزها منفجر شده‌اند.

موشک بارانِ مقر فرماندهی تازه تأسیس ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بَیاضه و حمله به تجمع نظامیان صهیونیست در شهر ناقوره با پهپادهای انفجاری از دیگر عملیات های رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در روز جمعه بودند.

در همین حال؛ «محمد خواجه» عضو فراکسیون توسعه و آزادی در پارلمان لبنان در سخنانی با تمجید از مقاومت رزمندگان حزب الله مقابل ماشین جنگی رژیم صهیونیستی گفت: عملکرد مقاومت، دشمن را شوکه کرده و پهپادها تحرکات دشمن را در زمین مختل می‌کنند.

او تاکید کرد: شگفتی این جنگ، پهپادهایی است که حزب الله در اختیار دارد.