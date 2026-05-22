رئیس سازمان امور عشایر ایران مطرح کرد؛
جشنوارههای فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر نماد وحدت ملی هستند
رئیس سازمان امور عشایر ایران برگزاری جشنوارههای فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر را نماد پایداری، اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
جهانبخش میرزاوند در حاشیه سیویکمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان شرقی در کلیبر برگزاری جشنوارههای فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر را نماد پایداری، اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی دانست و گفت: حضور پرشور در این رویدادها، پیامی صریح به جهانیان مبنی بر ایستادگی ملت ایران پای آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
میرزاوند گفت: جامعه عشایری نماد بارز تولید، اقتصاد مقاومتی، بهرهوری و پاسداشت فرهنگ و پوشش اصیل ایرانی-اسلامی است که همواره با غیرت، همت و پایداری خود، پرچم فرهنگ و اصالت را برافراشته نگه داشتهاند.
وی با بیان اینکه جشنواره هارنا به عنوان یکی از نمونههای موفق بیش از سه دهه با همت خود مردم و حمایت سازمان امور عشایر و مشارکت وزارت ورزش و جوانان استمرار یافته است افزود: برگزاری این قبیل جشنوارهها که آیینبخش آغاز کوچ عشایر و پیونددهنده نسلهاست، فرصتی مغتنم برای آشنایی نسل جوان با سرمایههای ملی و میراث فرهنگی گرانبهای کشور است.
رئیس سازمان امور عشایر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری این جشنواره را در شرایط فعلی دارای پیامهای مهم سیاسی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: پیام جشنوارههای عشایری نمایش وحدت و یکپارچگی است ما به دنیا اعلام میکنیم که ملت قهرمان ایران با همبستگی و انسجام ملی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستاده است.
وی خاطرنشان کرد: این حضور پرشور و همدلانه در مناطق عشایری، تاکیدی دوباره بر این حقیقت است که نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره افتخارآفرین خواهد بود و ایران عزیز جایگاه هیچ متجاوزی نیست؛ ما با دست در دست یکدیگر دادن، سرافرازانه از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان شرقی در کلیبر ضمن قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این رویداد اظهار کرد: خوشبختانه بارشهای فصل جاری، رونق ویژهای به منطقه بخشیده و امیدوارم این جشنواره باشکوه به بهترین نحو ممکن برگزار شود.
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی و فرهنگی اینگونه رویدادها افزود: هدف اصلی از برگزاری این جشنوارهها، پاسداشت اصالتهای منطقه و زمینهسازی برای انتقال این فرهنگ غنی به نسلهای آینده است؛ چرا که اصالت و فرهنگ عشایر میراثی است که باید نسل به نسل حفظ و منتقل شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اهمیت توسعه هیئتهای ورزشی گفت: علاوه بر ابعاد فرهنگی و ورزشی برپایی نمایشگاههای صنایع دستی در حاشیه این جشنوارهها نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق تولید ایفا میکند که در نهایت به توانمندسازی جوانان منطقه منجر خواهد شد.
سرمست ضمن تشکر مجدد از همه عوامل اجرایی و شرکتکنندگان در این جشنواره خاطرنشان کرد: این رویدادها نه تنها یک برنامه ورزشی و فرهنگی بلکه بستری برای تقویت نشاط اجتماعی و همدلی در جامعه عشایری است.