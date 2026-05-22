رئیس سازمان امور عشایر ایران برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر را نماد پایداری، اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی دانست.

جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر نماد وحدت ملی هستند

جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر نماد وحدت ملی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جهانبخش میرزاوند در حاشیه سی‌ویکمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان شرقی در کلیبر برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی عشایر را نماد پایداری، اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی دانست و گفت: حضور پرشور در این رویدادها، پیامی صریح به جهانیان مبنی بر ایستادگی ملت ایران پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

میرزاوند گفت: جامعه عشایری نماد بارز تولید، اقتصاد مقاومتی، بهره‌وری و پاسداشت فرهنگ و پوشش اصیل ایرانی-اسلامی است که همواره با غیرت، همت و پایداری خود، پرچم فرهنگ و اصالت را برافراشته نگه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه جشنواره هارنا به عنوان یکی از نمونه‌های موفق بیش از سه دهه با همت خود مردم و حمایت سازمان امور عشایر و مشارکت وزارت ورزش و جوانان استمرار یافته است افزود: برگزاری این قبیل جشنواره‌ها که آیین‌بخش آغاز کوچ عشایر و پیونددهنده نسل‌هاست، فرصتی مغتنم برای آشنایی نسل جوان با سرمایه‌های ملی و میراث فرهنگی گران‌بهای کشور است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری این جشنواره را در شرایط فعلی دارای پیام‌های مهم سیاسی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: پیام جشنواره‌های عشایری نمایش وحدت و یکپارچگی است ما به دنیا اعلام می‌کنیم که ملت قهرمان ایران با همبستگی و انسجام ملی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستاده است.