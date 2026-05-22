معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد: امتحانات داخلی دوره اول و دوم متوسطه استان یزد به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی با اعلام تشکیل کمیته امنیتی شورای تأمین بیان کرد: اختیار تصمیمگیری در خصوص شیوه برگزاری امتحانات داخلی دوره متوسطه به کمیته تخصصی ذیل شورای آموزش و پرورش واگذار شد.
وی افزود: کمیته یادشده نیز ضمن برگزاری جلسات مشورتی و در نظر گرفتن درخواست والدین و دانشآموزان، سازوکار برگزاری امتحانات داخلی دوره متوسطه را به صورت غیرحضوری تعیین و ابلاغ کرد
معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر رفع دغدغههای خانوادهها و دانشآموزان تاکید کرد و گفت: تمامی دستگاههای خدماترسان و متولیان زیرساختهای فنی، مکلف به همکاری کامل با اداره کل آموزش و پرورش هستند تا تقویت زیرساختهای لازم برای برگزاری امتحانات غیرحضوری به بهترین شکل ممکن انجام شود و نگرانی از بابت مشکلات فنی برای دانشآموزان و معلمان وجود نداشته باشد.
دهستانی همچنین از استمرار فعالیت آموزشی خبر داد و افزود: به منظور حفظ کیفیت آموزشی و رفع دغدغههای تحصیلی دانشآموزان و خانوادههایشان، کلاسهای رفع اشکال به صورت حضوری تا زمان آغاز امتحانات ادامه خواهد داشت.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت دانشآموزان یزدی در این امتحانات، تصریح کرد که تمامی دستگاههای اجرایی استان برای فراهمسازی آرامش خاطر دانشآموزان و معلمان پای کار هستند تا این مرحله از آموزش نیز با موفقیت سپری شود.