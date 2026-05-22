به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سه دیدار باقیمانده از هفته بیستم سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور جمعه یکم خرداد در کرمان برگزار شد.

در نخستین دیدار سپاهان اصفهان به مصاف سنگ آهن بافق رفت. بافقی‌ها که در دیدار روز گذشته خود یک امتیاز از هپکو گرفته بودند در این مسابقه نتوانستند سپاهان را متوقف کنند با نتیجه ۳۱-۲۰ از طلایی‌پوشان نصف جهان شکست خوردند.

دومین بازی را مس کرمان و هپکو اراک برگزار کردند. هپکو که در دو بازی قبلی خود در کرمان به نتیجه تساوی رسیده بود در این مسابقه حریف نارنجی‌پوشان مس نشد و بازی در پایان ۳۶-۳۴ به سود مس به اتمام رسید. با این برد اختلاف مس و استقلال یک بار دیگر به یک امتیاز رسید تا دو هفته پایانی لیگ برتر با حساسیت‌های زیادی دنبال شود.

آخرین بازی هفته بیستم نیز میان سایپا تهران و پرواز هوانیروز برگزار شد. سایپا در این مسابقه و در نیمه نخست عملکرد بهتری از خود نشان داد و دست بالاتر را در اختیار داشت، اما در نیمه دوم، پرواز با ارائه نمایشی خوب اختلاف را کاهش داد. در نهایت این سایپا بود که موفق شد بازی را با نتیجه ۳۱-۲۶ به سود خود به پایان ببرد.

نتایج کامل هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان :

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

نفت و گاز گچساران ۱۹-۲۱ نیروی زمینی سبزوار

جمعه اول خرداد ۱۴۰۵

سپاهان اصفهان ۳۱-۲۰ سنگ آهن بافق

مس کرمان ۳۶-۳۴ هپکو اراک

سایپا تهران ۳۱-۲۶ پرواز هوانیروز

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان هفته بیستم به‌شرح ذیل است:

۱. استقلال کازرون، ۱۴ بازی، ۲۷ امتیاز

۲. مس کرمان، ۱۴ بازی، ۲۶ امتیاز

۳. سپاهان اصفهان، ۱۵ بازی، ۲۴ امتیاز

۴. سایپا تهران، ۱۴ بازی، ۲۱ امتیاز

۵. نیروی زمینی سبزوار، ۱۶ بازی، ۱۵ امتیاز

۶. هپکو اراک، ۱۵ بازی، ۱۰ امتیاز

۷. نفت و گاز گچساران، ۱۵ بازی، ۹ امتیاز

۸. سنگ آهن بافق، ۱۴ بازی، ۷ امتیاز

۹. پرواز هوانیروز، ۱۵ بازی، ۷ امتیاز