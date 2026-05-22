معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتها بانکها برای حمایت از کسبوکارها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیکافروز در نشست هماندیشی بررسی راهکارهای حمایت از کسبوکارهای کیش، گفت: همراهی بانکها با فعالان اقتصادی به تقویت گردش مالی و پایداری اقتصاد منطقه کمک و زمینه تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال را فراهم میکند.
او با بیان اینکه اقتصاد کیش مبتنی بر گردشگری و خدمات است، افزود: همکاری نزدیک سازمان منطقه آزاد کیش، بانکها و فعالان اقتصادی میتواند به تقویت روند فعالیتهای اقتصادی و تداوم پویایی اقتصاد کیش کمک کند.
نیکافروز، خواستار بهرهگیری از اختیارات قانونی شبکه بانکی برای تعویق اقساط، امهال بدهیها، حفظ طبقهبندی اعتباری مشتریان خوشحساب و افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش برای فعالان اقتصادی شد تا با شرایط مناسبتری به فعالیت خود ادامه دهند.
او با اشاره به اقدامات روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: جلسات هماهنگی برای مدیریت شرایط کیش برگزار و با پذیرش مسئولیت از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، امکان خروج بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ خودرو از کیش تنها با ارائه سند مالکیت فراهم شد.
نیک افروز خاطرنشان کرد: این اقدام در شرایط عادی مستلزم انجام فرآیندهای اداری پیچیده و ارائه ضمانتنامههای بانکی است.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامهریزی برای تأمین نیازهای اساسی ساکنان کیش، افزود: با همکاری بخش خصوصی و تأمینکنندگان کالا، ذخایر مناسبی از اقلام اساسی پیشبینی و ذخیرهسازی شده تا نیازهای ساکنان و فعالان اقتصادی بدون وقفه تأمین شود.
نیک افروز با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال در کیش گفت: حمایت هدفمند از کسب و کارها به تداوم فعالیت بازارها، حفظ اشتغال و پایداری زنجیره خدمات در کیش کمک میکند.
او پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک سازمان منطقه آزاد کیش، شبکه بانکی و نمایندگان بخش خصوصی را برای بررسی و پیگیری راهکارهای حمایتی مطرح کرد.
رؤسای بانکهای مستقر در کیش در این نشست با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود بر آمادگی شبکه بانکی برای همکاری با فعالان اقتصادی و حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی تأکید کردند.