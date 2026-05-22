مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در بازدید از مرز شلمچه گفت: ارتقای زیرساختهای صادراتی در این پایانه مرزی در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اشاره به بازدید از بخشهای مختلف مرز شلمچه و بررسی زیرساختهای مرتبط با صادرات در این مرز اظهار داشت: در این بازدید که با هدف بررسی روند صادرات، تسهیل تردد کامیونها و ارزیابی زیرساختهای تجاری انجام شد، از سایت صادرات، محل استقرار دستگاههای ایکسری تجاری و کامیونی و روند انجام تشریفات مرتبط با خروج کالا بازدید به عمل آمد.
وی افزود: در جریان این بازدید ضمن گفتوگو با مسئولان و فعالان حوزه صادرات، بر ضرورت تسریع در فرآیندهای تجاری، ارتقای زیرساختهای مرزی و حمایت از صادرکنندگان استان تأکید شد.
روانبخش مرز شلمچه را یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری کشور در حوزه صادرات به عراق عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساختها و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در افزایش حجم صادرات و تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان داشته باشد.
در این بازدید مسائل و چالشهای موجود در حوزه صادرات و تردد کامیونهای حامل کالا نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری و رفع موانع موجود با همکاری دستگاههای مرتبط تأکید شد.