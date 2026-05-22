به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از تحویل یک بال جغد زخمی به این اداره توسط دانش آموز دوستدار محیط زیست خبر داد.

اکبر قائمی گفت: این پرنده شکاری زخمی که قادر به پرواز نبود،مورد معاینه و ارزیابی اولیه قرار گرفت و روند تیمار و درمان آن آغاز شد تا پس از اطمینان از سلامتی به زیستگاه خود بازگردد.

قائمی افزود: حفاظت از میراث طبیعی کشور تنها با حضور و همراهی مردم امکان‌پذیر است و گزارش‌ها و همکاری های مردمی نقش مهمی در حفاظت از حیات‌وحش دارد.

وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده حیوانات زخمی، مشکوک به بیماری یا هرگونه تخلف محیط‌زیستی، مراتب را به اداره محیط زیست شهرستان و یا از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.