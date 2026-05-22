استاندار خوزستان از آغاز فعالیت ۲۴ ساعته گمرک شلمچه، تشکیل فرماندهی واحد مرزی و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش دیپلماسی اقتصادی مرزی با استان‌های جنوبی عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده جمعه در نشست بررسی مسائل و زیرساخت‌های مرز بین‌المللی شلمچه اظهار کرد: در جریان هجوم اخیر علیه ایران، کشور در جبهه‌های نظامی، مردمی و خدمت‌رسانی حضوری مقتدرانه داشت و ملت ایران بار دیگر انسجام خود را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به تشکیل ۱۱ قرارگاه عملیاتی در استان همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، گفت: بلافاصله پس از وقوع حوادث، تمامی قرارگاه‌ها فعال شدند و با وجود اعلام آتش‌بس، همچنان در خوزستان آماده‌باش ۱۰۰ درصدی برقرار است، چرا که هیچ اعتمادی به دشمن وجود ندارد.

موالی زاده در ادامه به توسعه روابط اقتصادی و مرزی با عراق اشاره کرد و گفت: در سفر‌های اخیر به استان‌های مختلف عراق، شاهد همراهی و حمایت گسترده مردم و مسئولان عراقی از جمهوری اسلامی ایران بودیم.

استاندار خوزستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی مرزی در خوزستان با هدف بررسی راهکار‌های توسعه تجارت با استان‌های جنوبی عراق خبر داد.

موالی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرز شلمچه افزود: گمرک شلمچه از امروز به صورت ۲۴ ساعته فعالیت خود را آغاز کرده و روند ترخیص و تردد تسهیل می‌شود.

وی افزود: همچنین تعیین تکلیف پایانه کامیونی، ایجاد قرارگاه مرکزی شلمچه و استقرار فرماندهی واحد مرزی از دیگر برنامه‌هاست تا تمامی دستگاه‌های مستقر در مرز با مدیریت هماهنگ فعالیت کنند و از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.

وی با اشاره به رفع محدودیت‌های صادراتی در مرز‌های استان گفت: محدودیت صادرات برخی محصولات از جمله آهن و محصولات فلزی مدیریت و برطرف شده و صادرات از مرز‌های شلمچه و چذابه در حال انجام است.

استاندار خوزستان با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی اربعین حسینی تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه تخصصی اربعین برگزار شده و پیش‌بینی ما این است که اربعین امسال با حضور گسترده‌تر زائران برگزار شود؛ از این‌رو تمامی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستند.

گذرگاه اربعین شلمچه در ۲۰ کیلومتری خرمشهر و ۱۵ کیلومتری شهر بصره عراق قرار دارد.