شفیعی اظهار داشت: عشایر نماد غیرت و تولید در استان هستند و جایگاه ویژه‌ای در امنیت غذایی منطقه دارند. سیاست راهبردی سازمان جهاد کشاورزی طی امسال، گذار از تولیدات سنتی به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش است. به همین منظور برنامه‌های ویژه‌ای برای توانمندسازی عشایر شامل حمایت از صنایع دستی تبدیلی و فرآوری محصولات دامی در دستور کار قرار گرفته است تا ارزش افزوده فعالیت‌های عشایر مستقیماً به خودِ این قشر زحمت کش بازگردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در مرکز جهاد کشاورزی آبش‌احمد، سازوکار‌های تسهیل دسترسی عشایر به نهاده‌های با کیفیت و ارتقای دانش فنی آنان بررسی شد.

وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که با تلفیق سنت‌های اصیل تولید عشایری و تکنولوژی‌های نوین کشاورزی بهره‌وری را افزایش دهیم و با رفع موانع موجود در مسیر تامین نهاده‌ها و عرضه مستقیم محصولات شاهد بهبود معیشت و توسعه پایدار در مناطق عشایری استان باشیم.