به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان تکاب از کاشت نهال به یاد دانش‌آموزان شهید میناب با حضور رئیس ادارات محیط‌زیست و آموزش‌وپرورش، به همراه معاونان منابع طبیعی و دوستداران محیط‌زیست خبر داد.

محمدرضا صادقیان افزود: در راستای اجرایی‌سازی شعار «سلامت و امنیت با حفاظت از محیط‌زیست» که به عنوان ششمین روز از هفته سلامت تعیین شده است، آیین کاشت نهال امید با حضور مدیر آموزش‌وپرورش و جمعی از همکاران فرهنگی و روسای ادارات محیط‌زیست و منابع طبیعی در دبیرستان شبانه‌روزی الغدیر برگزار شد.

این برنامه در فضای معنوی و به یاد دانش‌آموزان شهید میناب برگزار شد و شرکت‌کنندگان با کاشت نهال‌های سبز، پیام پایداری، صلح و حفاظت از طبیعت را گسترش دادند.

در حاشیه این برنامه، بر پیوند میان سلامت جسم، امنیت اجتماعی و پاسداشت زمین به عنوان خانه مشترک انسان‌ها تأکید شد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، ارتقای سلامت عمومی و گرامی‌داشت یاد شهیدان گرانقدر انجام شد.