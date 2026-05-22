به یاد دانشآموزان شهید میناب دردبیرستان شبانهروزی الغدیر تکاب نهال امید کاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان تکاب از کاشت نهال به یاد دانشآموزان شهید میناب با حضور رئیس ادارات محیطزیست و آموزشوپرورش، به همراه معاونان منابع طبیعی و دوستداران محیطزیست خبر داد.
محمدرضا صادقیان افزود: در راستای اجراییسازی شعار «سلامت و امنیت با حفاظت از محیطزیست» که به عنوان ششمین روز از هفته سلامت تعیین شده است، آیین کاشت نهال امید با حضور مدیر آموزشوپرورش و جمعی از همکاران فرهنگی و روسای ادارات محیطزیست و منابع طبیعی در دبیرستان شبانهروزی الغدیر برگزار شد.
این برنامه در فضای معنوی و به یاد دانشآموزان شهید میناب برگزار شد و شرکتکنندگان با کاشت نهالهای سبز، پیام پایداری، صلح و حفاظت از طبیعت را گسترش دادند.
در حاشیه این برنامه، بر پیوند میان سلامت جسم، امنیت اجتماعی و پاسداشت زمین به عنوان خانه مشترک انسانها تأکید شد.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، ارتقای سلامت عمومی و گرامیداشت یاد شهیدان گرانقدر انجام شد.