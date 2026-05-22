به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵، ۶ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۳ مه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۴۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۹ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۹ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۵ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: إذا دَخَلتَ مَدْخَلاً تَخافُهُ فاقْرَأ هذهِ الآیةَ: «رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا»، فإذا عایَنْتَ الّذی تَخافُهُ فاقْرَأ آیةَ الکُرْسِیِّ.

هرگاه وارد جایى شدى که مى ترسى، این آیه را بخوان: «ربّ ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق و اجعل لى من لدنک سلطاناً نصیراً (پروردگارا! مرا به نیکی وارد کن و به نیکی بیرون آور و برایم از نزد خود نیرویی یاری دهنده قرار ده)» و هرگاه کسى را که از او مى ترسى دیدى آیة الکرسى بخوان. (میزان الحکمه جلد ۳، صفحه ۵۳۵)

احکام شرعی:

حجامت کردن نزد نامحرم

سوال: آیا مرد مى‌تواند نزد زن نامحرم حجامت کند؟ ۲- آیا مرد مى‌تواند نزد دکتر زن نامحرم رود؟ (با لمس بدن)

جواب: با توجه به اینکه حجامت مستلزم نظر به بدن مرد و احیاناً لمس است جایز نیست. ج ۲) با امکان لمس از روى لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه مانع ندارد وبهتر است اگر ضرورت ندارد مرد به دکتر زن مراجعه نکند وچنانچه مستلزم لمس یا نظر حرام باشد، جایز نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)