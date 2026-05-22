به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، نروژ و هلند با صدور بیانیه مشترک از رژیم اسرائیل خواستند که گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری را متوقف کند .

در این بیانیه آمده است که وضع در کرانه باختری در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی رو به وخامت گذاشته و خشونت شهرک‌نشینان به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

بیانیه مشترک کشورهای یاد شده با اشاره به اینکه قوانین بین‌المللی در مورد غیرقانونی بودن شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری روشن است، تاکید کرد که پروژه‌های ساختمانی در منطقه E۱ نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

این کشورها از شرکت‌ها خواستند که در پروژه‌های ساختمانی در منطقه E۱ یا هر پروژه شهرک‌سازی دیگری شرکت نکنند و نسبت به پیامدهای قانونی و آسیب به اعتبار ناشی از مشارکت در فعالیت‌هایی که ممکن است نقض جدی قوانین بین‌المللی باشد، هشدار دادند.

طرح E۱ یک پروژه شهرک‌سازی است که با هدف اتصال قدس به شهرک‌های شرق آن (مانند معالیه ادومیم) از طریق مصادره زمین‌های فلسطینی و ایجاد شهرک‌های جدید، از هرگونه گسترش احتمالی فلسطین جلوگیری می‌کند. این طرح با مخالفت گسترده بین‌المللی روبرو شده و اجرای آن را سال‌ها به تعویق انداخته است.

پروژه شهرک‌سازی E۱ که نخستین‌بار در دهه ۱۹۹۰ در زمان نخست‌وزیری «اسحاق رابین» پیشنهاد شد، با طرح‌های اولیه‌ای برای ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی آغاز شد.

در سال ۲۰۰۴ این طرح گسترش یافت و حدود چهار هزار واحد مسکونی به همراه مراکز تجاری و گردشگری را شامل شد.

بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ مراحل جدیدی اعلام شد که شامل مصادره زمین‌ها، تهیه طرح‌های عمرانی و ساخت جاده بود اما هر بار به دلیل فشارهای بین‌المللی، اجرای این طرح‌ها متوقف شد.

کشورهای غربی در بیانیه خود از کابینه رژیم صهیونیستی خواستند که گسترش شهرک‌ها و کنترل اداری را متوقف کند، محاکمه افراد دخیل در خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان را تضمین کند، اتهامات علیه نیروهای اسرائیلی را بررسی کند.

آنها همچنین مخالفت شدید خود را با صداهایی از جمله از در درون کابینه رژیم اسرائیل که خواستار الحاق سرزمین فلسطین و آوارگی اجباری فلسطینیان هستند، ابراز کردند.

بیانیه این ۹ کشور در حالی منتشر می‌شود که رژیم اسرائیل به موازات افزایش خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست، همراه با تخریب، آوارگی اجباری و اخراج فلسطینیان از خانه‌هایشان که همگی بخشی از تلاش‌های الحاق آن است، به گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری ادامه می‌دهد.

به گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، «بزالل اسموتریچ»‌ وزیر دارایی افراطی رژیم اسرائیل که در وزارت دفاع نیز سمت دارد، دستور تخلیه جامعه فلسطینی از «خان احمر» در شرق قدس را صادر کرد.

این روزنامه رژیم صهیونیستی گزارش داد که اسموتریچ این تصمیم را پس از اطلاع از اینکه «کریم خان» دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، درخواست محرمانه‌ای را برای صدور حکم بازداشت علیه وی به دادگاه ارائه کرده است، اتخاذ کرد.

دادگاه عالی رژیم اسرائیل پیشتر، چراغ سبز را برای تخریب خانه ها و تخلیه جامعه فلسطینی نشان داده و راه را برای یک پروژه شهرک‌سازی صهیونیست‌نشین هموار کرده بود.