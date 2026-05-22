مدیر کل کمیته امداد لرستان از اجرای اردوی جهادی چشم پزشکی و ارائه ی خدمات رایگان چشم‌پزشکی به مددجویان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای لرستان؛ بهزاد مرادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان لرستان گفت:اردوی جهادی چشم پزشکی ویژه مددجویان کمیته امداد با همکاری گروه جهادی کیمیاگران با هدف غربالگری چشم وبیناسنجی در استان اجرا می شود.



اداوی فرماندار الیگوددرز هم از آمادگی دستگاههای اجرایی الیگودرز برای کمک به اردوی جهادی پزشکان در مناطق محروم این شهرستان خبر داد.



در قالب این طرح مددجویان کمیته امداد از خدمات معاینه ، تشخیص و عینک رایگان بهره مند می شوند.









