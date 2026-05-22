به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در گزارش بلومبرگ آمده است: بر اساس داده‌های گروه انرژی راپیدان (Rapidan Energy Group)، اگر اختلال در تنگه هرمز تا ماه آگوست (مرداد و شهریور) ادامه پیدا کند، خطر وقوع یک رکود اقتصادی ویرانگر در سطح جهان در حد بحران مالی بزرگ سال ۲۰۰۸ به شدت افزایش خواهد یافت.

این گزارش می‌افزاید: از اواخر فوریه (بهمن و اسفند ۱۴۰۴) که جنگ میان آمریکا و (رژیم) اسرائیل با ایران آغاز شد، قیمت نفت در بازار‌های جهانی تقریباً دو برابر شده است که این امر نگرانی‌های جدی را درباره وقوع همزمان تورم شدید و رکود اقتصادی ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی اولیه این شرکت حاکی از آن بود که تنگه هرمز در ماه ژوئیه (تیر و مرداد) بازگشایی شود و در نتیجه، تقاضای نفت به طور متوسط دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و قیمت نفت برنت در تابستان به حدود ۱۳۰ دلار در هر بشکه برسد، اما اگر اختلال در عرضه نفت تا مرداد و شهریور سال جاری ادامه پیدا کند، برای جبران این شوک عظیم به بازار، نیاز به کاهش شدیدتر تقاضا خواهد بود؛ کاهشی که به اندازه‌ای قابل توجه است که می‌تواند مصرف سالانه نفت جهان را در سال ۲۰۲۶ به سطح منفی برساند.

در پایان گزارش بلومبرگ آمده است: در حال حاضر، بسیاری از نهاد‌های پیش‌بین اقتصادی، انتظار یک کاهش نادر در تقاضای جهانی نفت در سال جاری را دارند.

بلومبرگ پیشتر نیز در گزارشی نوشته بود: ذخایر جهانی نفت در پی تداوم اختلال در تنگه هرمز، با سریع‌ترین روند کاهش در تاریخ مواجه شده است.

این رسانه به داده‌های بانک «مورگان استنلی» استناد کرد که نشان می‌دهد ذخایر جهانی نفت بین مارس تا ۲۵ آوریل (دهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ اردیبهشت)، روزانه حدود ۴.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است.

به نوشته بلومبرگ، این رقم از رکورد‌های پیشین کاهش ذخایر که در آژانس بین‌المللی انرژی ثبت شده بود نیز فراتر رفته است.

بلومبرگ نوشت در صورتی که اختلال‌ها ادامه پیدا کند، ذخایر تجاری نفت تا ماه ژوئن (خرداد) ممکن است به «سطوح تنش عملیاتی» برسد و تا سپتامبر (شهریور/مهر) نیز به «سطح کف عملیاتی» سقوط کند؛ وضعی که در آن ذخایر به حداقل میزان لازم برای ادامه فعالیت کارآمد خطوط لوله، پایانه‌های صادراتی و پالایشگاه‌ها نزدیک خواهد شد.