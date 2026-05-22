پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور پاکستان با وزیر جهاد کشاورزی در تهران دیدار و درباره توسعه مناسبات همکاری دو کشور در بخش توسعه مبادلات کشاورزی گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که به تهران سفر کرده است با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی دیدار و درباره گسترش همکاریهای تجارت کشاورزی و امنیت غذایی در منطقه گفتوگو کرد.
نوری در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه دو کشور گفت: ملت ایران و پاکستان دارای فرهنگی غنی و روابط دوستی تاریخی و عمیق هستند و روابط دولتهای دو کشور برادر و همسایه در ادوار و در بخشهای مختلف همواره بر مبنای همکاری نزدیک و راهبردی استوار بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی از نقشآفرینی دیپلماتیک پاکستان در روند مذاکرات برای توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا قدردانی کرد و اظهار داشت: ظرفیتهای فراونی برای توسعه همکاری میان دو کشور در بخش تجارت و تبادلات کالاهای اساسی محصولات کشاورزی و دامداری وجود دارد.
نوری به اهمیت و ظرفیت کشاورزی و دامداری پاکستان در منطقه اشاره کرد و گفت: زمینه گسترش همکاری میان تهران و اسلام آباد برای تامین، تضمین و تقویت امنیت غذایی دو کشور و منطقه وجود دارد که چارچوب توافقات همکاری صورت گرفته و به سرعت در حال توسعه است و بزودی شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.
سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار به روابط و مناسبات همکاری و رو به گسترش دو کشور اشاره کرد و افزود: فرصتها و ظرفیتهای ویژهای در بخش کشاورزی و دامداری دو کشور وجود دارد که در گفتوگوهای مشترک جزئیات و راههای توسعه آن بررسی خواهد شد.
وزیر کشور پاکستان به لزوم برقراری صلح در منطقه خلیجفارس اشاره کرد و گفت: صلح و برقراری امنیت لازمه توسعه تجارت و امنیت غذایی در منطقه است.
نقوی به سوابق همکاری ایران و پاکستان در بخش کشاورزی و دامداری اشاره کرد و اظهار داشت: با پایان جنگ در منطقه، همکاریهای اقتصادی و تجاری گسترش مییابد و ایران و پاکستان و همچنین منطقه رشد اقتصادی خوبی را تجربه خواهند کرد.