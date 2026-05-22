روزنامه انگلیسی «دیلی میل» با استناد به گزارشی که به کنگره آمریکا ارائه شده است، فاش کرد: در طول جنگ با ایران ۴۲ هواپیما و پهپاد نیروی هوایی آمریکا از بین رفته یا آسیب جدی دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این گزارش که به کنگره آمریکا ارائه شده است، از جمله این هواپیما‌ها و پهپاد‌ها می‌توان به ۲۴ پهپاد از نوع MQ-۹ Reaper که یک مقام ارشد نیروی هوایی ایالات متحده آنها را مهمترین پهپاد‌های ارتش آمریکا توصیف نمود، اشاره کرد.

گزارش یاد شده که جزئیات آن در روزنامه انگلیسی «دیلی میل» منتشر شد، نابودی حداقل ۴۲ هواپیما و پهپاد را از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه از جمله ۲۴ پهپاد پیشرفته، که هر کدام حدود ۳۰ میلیون دلار ارزش داشتند، نشان می‌دهد. علاوه بر این ها، یک پهپاد MQ-۴ C دیگر توسط پدافند هوایی ایران سقوط کرده است.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های آمریکایی همچنین چهار جت جنگنده F-۱۵ E را از دست داده‌اند که سه فروند از آنها توسط سامانه‌های دفاع هوایی کویت با آتش خودی در اول مارس، روز دوم جنگ، سرنگون شدند که ارزش هر یک از این هواپیما‌ها ۳۰۰ میلیون دلار است.

نیرو‌های ایرانی در تاریخ سوم آوریل، چهارمین فروند اف-۱۵ را سرنگون کردند.

در این گزارش ادعا شده است که در طول این عملیات نجات، دو هواپیمای از نوع «MC-۱۳۰ J Commando II» که نوع ویژه‌ای از سوپر هرکولس است و برای عملیات سِری استفاده می‌شود، پس از عدم برخاستن عمدی در ایران، روی زمین منهدم شدند. یک هواپیمای تهاجمی A-۱۰ نیز در همان عملیات توسط آتش ایران سرنگون شد.

این گزارش می‌افزاید، علاوه بر این، یک هواپیمای سوخت‌رسان از نوع «KC-۱۳۵»‌نیروی هوایی آمریکا در ۱۲ مارس در عراق سقوط کرد و هر ۶ خدمه آن کشته شدند.

بر اساس این گزارش، در طول جنگ، ۱۰ هواپیما از جمله ۶ فروند که در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان به زمین نشسته بودند آسیب دیدند و هدف موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی قرار گرفتند.

در میان هواپیما‌های آسیب دیده، یک آواکس از نوع «E-۳ Sentry»، یکی از مهمترین هواپیما‌های نیروی هوایی آمریکا، معروف به «چشمان ایالات متحده در خلیج فارس» نیز وجود داشت.

همچنین یک بالگرد ارتش آمریکا از نوع «HH-۶۰ W Jolly Green II»‌نیز در جریان عملیات نجات یک فروند F-۱۵ E سقوط کرده، توسط آتش سلاح‌های سبک نیرو‌های ایرانی آسیب دید. علاوه بر این، گزارش به کنگره نشان می‌دهد که یک جت جنگنده رادارگریز F-۳۵ A در حریم هوایی ایران آسیب دیده است.

به نوشته «دیلی میل» گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که تلفات واقعی بیشتر است، زیرا چهار هلیکوپتر از نوع «Little Bird» متعلق به نیرو‌های ویژه که شبکه خبری ABC گزارش داد که آنها نیز در همان عملیات نجات، منهدم شده‌اند در گزارش کنگره درج نشده‌اند.

بر اساس گزارش دیلی میل، هفته گذشته در جلسه استماع کنگره، یک حسابدار پنتاگون شهادت داد که جنگ علیه ایران ۲۹ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است، در حالی که تنها دو هفته قبل برآورد‌های بسیار کمتری معادل ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود.

وزیر نیروی هوایی آمریکا هم گفته از دست دادن ۲۴ پهپاد، ناوگان ریپر نیروی هوایی آمریکا را به حدود ۱۳۵ فروند کاهش داده است، که ۵۴ فروند کمتر از ۱۸۹ ریپر درخواستی سال‌ها پیش است. آیا می‌توان این شکاف را پر کرد؟ آسان نخواهد بود.

شرکت «جنرال اتومیکس» سازنده این پهپادها، سال گذشته پس از اعلام نیروی هوایی آمریکا مبنی بر عدم خرید این پهپادها، خط تولید خود را تعطیل کرد.

نماینده این شرکت اظهار داشت که این شرکت کمتر از ۱۰ فروند MQ-۹ که باقی مانده است، برای فروش در اختیار دارد.