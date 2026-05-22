به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، زهرا آقایی بانوی ملی پوش پاراوزنه‌برداری کشورمان در دسته ۷۳ کیلوگرم با حریفان خود به رقابت پرداخت. او در حرکت اول خود وزنه ۱۲۸ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت دوم توانست وزنه ۱۳۴ کیلوگرمی را بالای سر خود ببرد. آقایی در حرکت سوم خود از مهار وزنه ۱۳۷ کیلوگرمی بازماند و به مدال برنز مسابقات دست یافت.

ملی پوش کشورمان همچنین توانست با ثبت رکورد ۲۶۲ کیلوگرم، نشان برنز مجموع را نیز از آن خود کند.

گفتنی است کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.