سرپرست اداره بهزیستی باوی از افزایش چشمگیر اعتبارات تخصیصی و ارتقای خدمات حمایتی، توانبخشی و توانمندسازی این اداره در این شهرستان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی الهایی با اشاره به رویکرد تحولی دولت و سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، با پیگیری‌های مستمر و همراهی دستگاه‌های مرتبط، شاهد رشد قابل توجه اعتبارات و توسعه دامنه خدمات به جامعه هدف بودیم؛ موضوعی که نقش مهمی در بهبود کیفیت ارائه خدمات و افزایش اثربخشی برنامه‌ها داشت.

وی با تأکید بر اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مددجویان افزود: اعتبار حوزه مسکن در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ میلیارد ریال نسبت به سال گذشته افزایش یافت که معادل رشد ۱۴۰ درصدی و ضریب رشد ۲.۴ برابری بود. در این چارچوب، بیش از ۲۴ میلیارد ریال تسهیلات و کمک‌هزینه بلاعوض برای ۳۶ خانوار در بخش‌های ودیعه و احداث مسکن تخصیص یافت.

الهایی همچنین در تشریح اقدامات حوزه اشتغال بیان کرد: بودجه اشتغال‌زایی اداره بهزیستی باوی در سال ۱۴۰۴ با رشد ۷۳.۵ درصدی همراه شد و بیش از ۴۴ میلیارد ریال نسبت به سال قبل افزایش یافت. بر این اساس، ۶۷ نفر از مددجویان از تسهیلات اشتغال بهره‌مند شدند که این امر در راستای سیاست توانمندسازی و کاهش وابستگی مددجویان به حمایت‌های مستمر انجام شد.

توزیع تجهیزات توانبخشی برای بیش از ۱۷۰ نفر

سرپرست اداره بهزیستی باوی با اشاره به خدمات حوزه توانبخشی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات و وسایل توانبخشی از جمله ویلچر معمولی و برقی، سمعک، واکر و سایر اقلام ضروری برای بیش از ۱۷۰ نفر از افراد دارای معلولیت هزینه شد.

رشد کمک‌هزینه‌ها و حمایت‌های معیشتی

سرپرست اداره بهزیستی باوی درباره سایر حوزه‌های حمایتی نیز گفت: در بخش کمک‌هزینه درمان، شهریه دانشجویان، جهیزیه و سایر حمایت‌های معیشتی نیز افزایش‌های قابل توجهی ثبت شد؛ به‌گونه‌ای که کمک‌هزینه جهیزیه با رشد ۴۶۰ درصدی همراه بود. همچنین اعتبارات مربوط به تغذیه کودکان چندقلو و مادران باردار و شیرده نیز به‌طور محسوسی تقویت شد.

نقش مؤثر خیرین و مشارکت‌های اجتماعی

الهایی با قدردانی از همراهی خیرین و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ میلیارد ریال مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی از سوی نهاد‌های دولتی و مؤسسات خیریه جذب شد که این میزان مشارکت، بیانگر اعتماد اجتماعی و هم‌افزایی ارزشمند در سطح شهرستان باوی بود.

وی در پایان با اشاره به گستره جامعه هدف این اداره افزود: در حال حاضر ۲۲۵۸ نفر مستمری‌بگیر حوزه توانبخشی تحت پوشش هستند و در کنار آن، صد‌ها دانش‌آموز و دانشجو نیز از خدمات حمایتی بهره‌مند می‌شوند. با وجود چالش‌هایی همچون هزینه‌های درمان و وجود پشت‌نوبتی‌ها، تلاش مجموعه همکاران ما بر این بود که عدالت در توزیع خدمات و تکریم جامعه هدف در اولویت قرار گیرد.