صعود دراماتیک تیم زیر ۱۸ سال تراکتور به جمع چهار تیم برتر
تیم زیر ۱۸ سال تراکتور در دیدار برگشت مرحله حذفی لیگ برتر مقابل ذوبآهن اصفهان در یک بازی هیجانانگیز به پیروزی سه بر یک رسید تا با احتساب نتیجه دیدار رفت به جمع چهار تیم برتر رقابتها صعود کند.
با توجه به اینکه بازی رفت با نتیجه سه بر چهار به نفع ذوبآهن به پایان رسیده بود شاگردان مرتضی قربانپور برای جبران نتیجه و صعود به مرحله بعد با تمام توان پا به این دیدار خانگی گذاشتند.
در حالی که بازی با نتیجه یک بر یک دنبال میشد و امیدهای تراکتور برای صعود رفتهرفته کمرنگتر میشد در وقتهای اضافی نیمه دوم ورق به سود تراکتوریها برگشت. اکبر ثاقبی موفق شد گل دوم تراکتور و خودش را به ثمر برساند و بلافاصله پس از آن تراکتور توسط نیما خالقی به گل سوم نیز دست یافت تا با کسب این پیروزی شیرین، صعودی دراماتیک و فراموشنشدنی به مرحله نیمهنهایی و جمع چهار تیم برتر مسابقات داشته باشد.