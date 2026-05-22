به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه و امام جمعه خرم‌آباد در مراسم محفل راهیان نور و یادواره شهدای جنگ رمضان و جنگ سوم در لرستان گفت: برگزاری محفل یادواره شهدا و زیارت محل شهادت شهدای لرستانی در محله کوی آبشاران شهرستان خرم آباد، نمادی از زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی افزود:شهدا چراغ‌ فروزان راه سعادت جامعه هستند و هر زمان که یاد و نام شهیدان در محلات و شهرها زنده نگه داشته شود، روح مقاومت، همدلی و مسئولیت‌پذیری در بین مردم تقویت خواهد شد.

امام جمعه خرم‌آباد افزود: محله کوی آبشاران با برگزاری این یادواره و زیارت محل شهادت شهدا، بار دیگر نشان داد که مردم این دیار قدردان خون پاک شهیدان هستند و اجازه نخواهند داد یاد و راه آنان در گذر زمان فراموش شود.

وی با تأکید بر اینکه شهدا با ایثار جان خود، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند، بیان کرد: همه ی ما باید این میراث ارزشمند را به نسل جوان منتقل کنیم و اجازه ندهیم فاصله‌ای میان نسل امروز و حقیقت‌های دفاع مقدس ایجاد شود.