یادواره شهدای جنگ سوم محله کوی آبشاران خرم آباد لرستان
کاروان راهیان نور ،یادواره شهدای حمله آمریکایی صهیونی محله کوی آبشاران شهر خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛نماینده ولی فقیه و امام جمعه خرمآباد در مراسم محفل راهیان نور و یادواره شهدای جنگ رمضان و جنگ سوم در لرستان گفت: برگزاری محفل یادواره شهدا و زیارت محل شهادت شهدای لرستانی در محله کوی آبشاران شهرستان خرم آباد، نمادی از زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی افزود:شهدا چراغ فروزان راه سعادت جامعه هستند و هر زمان که یاد و نام شهیدان در محلات و شهرها زنده نگه داشته شود، روح مقاومت، همدلی و مسئولیتپذیری در بین مردم تقویت خواهد شد.
امام جمعه خرمآباد افزود: محله کوی آبشاران با برگزاری این یادواره و زیارت محل شهادت شهدا، بار دیگر نشان داد که مردم این دیار قدردان خون پاک شهیدان هستند و اجازه نخواهند داد یاد و راه آنان در گذر زمان فراموش شود.
وی با تأکید بر اینکه شهدا با ایثار جان خود، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند، بیان کرد: همه ی ما باید این میراث ارزشمند را به نسل جوان منتقل کنیم و اجازه ندهیم فاصلهای میان نسل امروز و حقیقتهای دفاع مقدس ایجاد شود.