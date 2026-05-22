به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر حسنوند در تشریح جزئیات نجات جان یک مادر باردار در منطقه عشایری دوروده باباروزبهان، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم اعزامی با رعایت کامل اصول مراقبتی، مادر باردار را جهت انجام زایمان ایمن به زایشگاه بیمارستان امید لالی منتقل کرد.

وی اظهار داشت: این منطقه تحت پوشش خانه بهداشت برآفتاب سیپه از توابع شهرستان لالی قرار دارد و در پی تماس تلفنی اهالی با بهورز منطقه و اورژانس ۱۱۵، گزارشی مبنی بر قریب‌الوقوع بودن زایمان یک مادر باردار ۴۳ ساله (گراوید ۵) دریافت شد.

حسنوند افزود: بلافاصله با هماهنگی تیم واکنش سریع مادران باردار مرکز بهداشت شهرستان لالی، خانم منیژه رضایی‌مهر، ماما‌ی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تراز، به همراه تکنسین فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ به منطقه مذکور اعزام و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر بالین مادر باردار حاضر شدند و پس از ارزیابی وضعیت و انجام اقدامات درمانی اولیه، شرایط برای انتقال ایمن مادر فراهم شد.

وی ادامه داد: این مادر پس از ورود به زایشگاه، تحت نظارت کادر درمان زایمان کرد و خدمات تخصصی لازم به وی و نوزاد ارائه گردید.

مدیر شبکه بهداشت و درمان لالی با اشاره به اهمیت آمادگی و هماهنگی نیرو‌های حوزه سلامت در مناطق عشایری و صعب‌العبور گفت: خوشبختانه در حال حاضر حال عمومی مادر و نوزاد مساعد و رضایت‌بخش است و این اقدام موفق، جلوه‌ای از تلاش شبانه‌روزی مجموعه بهداشت و درمان شهرستان در ارائه خدمات به‌موقع و مؤثر به مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق دورافتاده، به شمار می‌رود.