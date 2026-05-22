خطیب نماز جمعه شهرستان پردیس گفت: امروز، امپراتوری رسانه‌ای غرب در یک آرایشِ جنگی و شناختی به میدان آمده تا با برجسته‌سازی تهدید‌های پوشالی و سناریو‌های خیالی، تصویری از یک ضرب‌الاجل فشرده و جنگ حتمی بسازد. اما بگذارید پرده از این نمایش برداریم و این هیاهوی همه‌جانبه، غرش قدرت نیست؛ ضجه‌ی درماندگی است! اگر گزینه‌ی نظامی کارآمد بود، هرگز نیازی به این خیمه‌شب‌بازی رسانه‌ای نداشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حسینی گفت: بگذارید تمام دنیا بشنوند؛ امتی که در مکتب عاشورا قد کشیده است، هرگز فریبِ عربده‌های توخالیِ مستکبران را نخواهد خورد.

وی افزود: واقعیت میدان این است که طراحان فشار حداکثری در یک بن‌بست تاریخی گرفتار شده‌اند آنها در دوراهی وحشتناک جنگ بی‌حاصل یا فروپاشی اقتصادی دست‌وپا می‌زنند، دشمن به خوبی می‌داند که هرگونه ماجراجویی جدید، با جهش ناگهانی قیمت انرژی، شریان‌های اقتصاد خودش را فلج خواهد کرد. امروز بازار‌های جهانی پیش از شلیک هر موشکی، به قدرت بازدارندگی ایران رأی اعتماد داده‌اند. «دشمن بداند؛ شریانِ حیاتِ جبهه‌ی باطل در تیررسِ بی‌امانِ ماست و هرگونه خطای محاسباتی، به فروپاشیِ نهایی اقتصادِ طاغوت ختم خواهد شد!