به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که اوکراین با چهار فروند پهپاد به ساختمان‌های اداری و خوابگاه دانشجویی در جمهوری لوهانسک حمله کرد و بر اثر آن یک ساختمان پنج طبقه به صورت کامل فروریخت.

بنا بر این گزارش، در زمان حمله وکراین به ساختمان خوابگاه ۸۶ نوجوان ۱۴ تا ۱۸ ساله و یک کارمند در ساختمان بودند.

نیرو‌های اورژانس همچنان در حال جستجوی آوار هستند. ۱۵ خانواده منتظر نتایج تلاش‌های جست‌و‌جو و نجات هستند.

بنا بر گزارش‌های اولیه، هشت نفر در بیمارستان بستری شدند که حال سه نفر وخیم است. حدود ۳۰ نفر زخمی نیز تحت مراقبت‌های سرپایی قرار گرفتند.

یکی از ساکنان در نزدیکی محل این حمله پهپادی گفت: این حملات ساعت ۲۲ شامگاه پنجشنبه آغاز شد و حدود ساعت ۲ بامداد جمعه پایان یافت.

بنا بر گزارش خبرگزاری تاس، حمله به این شهر بخشی از یک حمله گسترده اوکراین بود، همچنانکه پدافند هوایی روسیه در طول شب ۲۱۷ پهپاد را بر فراز مناطقی از این کشور رهگیری و منهدم کرد.

این حملات منجر به قطع کامل برق در ۹ منطقه از منطقه خرسون شد و چهار غیرنظامی در دونتسک زخمی شدند.

رئیس‌جمهور روسیه حمله پهپادی اوکراین به خوابگاه داشجویی شهر استاروبلسک در لوهانسک را محکوم کرد و گفت: کی‌یف به جنایاتی مانند حمله به این خوابگاه نیاز دارد تا توجهات را از اوضاع جبهه منحرف کند و سپس عواقب آن را به گردن روسیه بیاندازد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز در بیانیه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی خواست حمله تروریستی خونین اوکراین به دانشکده لوهانسک را به شدت محکوم کنند.