مراسم بزرگداشت شهدای اردیبهشت با حضور خانواده معظم شهدای خدمت، قشر‌های مختلف مردم و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مصلی حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم یاد و نام شهید آیت‌الله رئیسی و شهیدان خدمت، شهید دیپلماسی امیر عبداللهیان و سردار شهید موسوی فرمانده حفاظت رئیس‌جمهور گرامی داشته شد.

مزار شهید حسین امیر عبدالهیان وزیر فقید امورخارجه و سردار سید مهدی موسوی فرمانده حفاظت رئیس جمهور در شبستان حرم مطهر در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) قرار دارد.