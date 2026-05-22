مراسم بزرگداشت شهدای اردیبهشت با حضور خانواده معظم شهدای خدمت، قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مصلی حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم یاد و نام شهید آیتالله رئیسی و شهیدان خدمت، شهید دیپلماسی امیر عبداللهیان و سردار شهید موسوی فرمانده حفاظت رئیسجمهور گرامی داشته شد.
مزار شهید حسین امیر عبدالهیان وزیر فقید امورخارجه و سردار سید مهدی موسوی فرمانده حفاظت رئیس جمهور در شبستان حرم مطهر در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) قرار دارد.