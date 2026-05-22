مدیرعامل باغ کتاب، با اشاره به استقبال پرشور مردم از رویداد‌های این مجموعه، گفت: تلاش کرده‌ایم باغ کتاب فراتر از یک فروشگاه، به محلی پویا برای گفت‌و‌گو و دیدار نزدیک مخاطبان با نویسندگان و شاعران تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی رمضانی با بیان اینکه روزانه ده‌ها نشست رونمایی، نقد و بررسی و شعرخوانی در بخش‌های مختلف باغ کتاب برگزار می‌شود، افزود: هدف ما این است که مخاطبان در کنار دسترسی به صد‌ها هزار عنوان کتاب باکیفیت، در فضای تعاملی ایوان‌ها، با تازه‌های نشر و اهالی قلم نیز پیوند برقرار کنند.

وی همچنین آموزش تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان را از بخش‌های ویژه‌ی این دوره دانست که با استقبال مشتاقان دنیای رسانه و کتاب همراه شده است.

مریم حامدی گزارش می‌دهد: