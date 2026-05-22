به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر امور آبفای فیروزکوه گفت:در این پروژه ۷۰ متر لوله‌گذاری با استفاده از لوله پلی‌اتیلن سایز ۵۰ میلی‌متر به‌صورت امانی اجرا شد.

حسین درویش خضری افزود: هدف از این عملیات، رفع مشکلات افت فشار، بهبود پایداری شبکه و پیشگیری از نشت‌های احتمالی در مسیر توزیع آب روستا بوده است.

وی گفت: این عملیات بدون ایجاد وقفه قابل توجه در خدمات‌رسانی و در کمترین زمان ممکن انجام شد و بخش اصلاح‌شده شبکه هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

گفتنی است این اقدام در راستای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری تأمین آب شرب مشترکان روستای پیرده صورت پذیرفت.