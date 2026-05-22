مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: با اجرای گسترده طرح‌های مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تکمیل بانک اطلاعات مکانی در شبکه آب و فاضلاب در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی بیان داشت: شرکت آبفا اهواز از ابتدای سال ۱۴۰۴ با اجرای گسترده طرح‌های مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، موفق به تکمیل کامل جانمایی شبکه آب و پیشرفت ۷۵ درصدی در شبکه فاضلاب شده است.

وی تصریح کرد: این شرکت با اجرای برنامه‌ای منسجم، در مسیر تکمیل بانک جامع اطلاعات مکانی تاسیسات، تجهیزات و مشترکین گام‌های موثری برداشته است. این اقدام نقش مهمی در ارتقا مدیریت هوشمند، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی دارد.

عبیداوی با بیان اینکه سامانه‌های اطلاعات مکانی امروز از مهمترین زیرساخت‌های مدیریت هوشمند در صنعت آب و فاضلاب به شمار می‌روند، اظهار داشت: هرچه اطلاعات دقیق‌تر، به‌روزتر و یکپارچه‌تری در اختیار مدیران و کارشناسان قرار داشته باشد امکان برنامه‌ریزی موثرتر، مدیریت بحران دقیق‌تر، نگهداری بهتر شبکه و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری برنامه‌ای جامع برای تکمیل اطلاعات مکانی شبکه‌ها، تاسیسات، تجهیزات و مشترکین در دستور کار قرار گرفته و بخش مهمی از اهداف تعیین‌شده در این حوزه محقق شده است.

مدیرعامل آبفا اهواز با اشاره به عملکرد این شرکت در بخش مشترکین گفت: برداشت موقعیت مکانی مشترکین شهر اهواز به ۹۵ درصد رسیده است که نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در تکمیل بانک اطلاعات مکانی مشترکین است.

وی می‌گوید: همچنین برداشت اطلاعات مکانی مشترکین در شهر حمیدیه به ۸۵ درصد، در شهر باوی به ۸۶ درصد و در شهر کارون نیز به ۶۵ درصد رسیده و این روند با جدیت ادامه دارد.

عبیداوی بیان کرد: تکمیل اطلاعات مکانی مشترکین، دقت در خدمات‌رسانی را افزایش داده، روند شناسایی مشکلات شبکه را تسهیل می‌کند و در مدیریت بهینه مصرف آب و رسیدگی سریع‌تر به حوادث نیز اثرگذار است.

وی افزود: در کنار این اقدامات، پهنه‌بندی طبقات مصرف مشترکین نیز انجام شده که امکان تحلیل الگوی مصرف در مناطق مختلف را فراهم می‌کند. همچنین پهنه‌بندی و تحلیل تراکم بدهی مشترکین در بخش وصول صورت گرفته که نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای وصول مطالبات و مدیریت اقتصادی شرکت دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش آب گفت: یکی از مهمترین دستاورد‌های حوزه GIS در سال جاری، جانمایی و ترسیم کامل شبکه و خطوط آب در محدوده تحت پوشش شرکت بوده است.

وی افزود: همچنین اطلاعات توصیفی و مکانی ۲۵ تصفیه‌خانه و مجتمع آبرسانی ثبت و در سامانه GIS بارگذاری شده که این اقدام امکان پایش دقیق‌تر وضعیت تاسیسات و برنامه‌ریزی بهتر برای تعمیرات و نگهداری را فراهم کرده است.

عبیداوی ادامه داد: در حوزه تجهیزات شبکه آب نیز موقعیت مکانی ۱۲ هزار شیرآلات شبکه با استفاده از دستگاه‌های GPS سه‌فرکانسه برداشت شده که از طرح‌های تخصصی و مهم شرکت در سال جاری محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، جانمایی و ثبت اطلاعات توصیفی ۴۵ ایستگاه پمپاژ آب، ۸۵ پمپ آب، ۲۷ دیزل‌ژنراتور و ۵۰ تابلو برق انجام شده و تمامی اطلاعات در قالب بانک اطلاعات مکانی یکپارچه در اختیار بخش‌های بهره‌برداری و فنی قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفا اهواز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فاضلاب اظهار کرد: تاکنون ۷۵ درصد شبکه فاضلاب ترسیم و جانمایی شده که این موضوع در مدیریت حوادث، نگهداری شبکه و برنامه‌ریزی توسعه بسیار مؤثر است.

وی افزود: همچنین موقعیت مکانی ۲۲ هزار آدم‌رو شبکه فاضلاب با استفاده از دستگاه GPS سه‌فرکانسه برداشت و ثبت شده که از جمله اقدامات گسترده و کم‌سابقه در این حوزه به شمار می‌رود.

عبیداوی تصریح کرد: اطلاعات توصیفی و مکانی ۱۵۵ ایستگاه پمپاژ فاضلاب، ۲۵۰ پمپ فاضلاب، ۲۵ دیزل‌ژنراتور و ۲۳ پست برق نیز ثبت و در سامانه GIS بارگذاری شده است.

وی ادامه داد: در بخش نگهداری شبکه نیز ۷۰۰ مورد عملیات لایروبی شبکه فاضلاب ثبت و جانمایی شده که این اقدام در تحلیل نقاط بحرانی، برنامه‌ریزی عملیات آینده و افزایش کارایی گروه‌های عملیاتی تاثیر به‌سزایی دارد.

شهر اهواز با بیش از ۲ میلیون نفر یکی از کلانشهر‌های مهم کشور به شمار می‌رود.