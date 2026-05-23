در نظارت از مراکز عرضه، ۲۰۳ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در برخوار شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان ؛ کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان برخوار در جریان بازرسی از مراکز عرضه و رستوران‌ها، میزان ۲۰۳ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی را توقیف و با معدوم سازی از چرخه مصرف انسانی خارج کردند.

سعید راعی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: در راستای تداوم نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره از تعدادی از مراکز عرضه و رستوران‌های سطح شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، مقدار ۱۱۳ کیلوگرم چربی و دنبه گوسفندی و همچنین ۹۰ کیلوگرم خرده گوشت منجمد که دارای شرایط ارگانولپتیکی نامناسب بود، کشف و توقیف و پس از طی مراحل قانونی، با معدوم سازی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی به‌طور مستمر ادامه دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به ادارات دامپزشکی شهرستان ها اطلاع دهند.