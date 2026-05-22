اتحادیه جهانی کشتی، قزاقستان را به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی جهان انتخاب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیمادر شرایطی که پیش از این قرار بود رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در منامه پایتخت بحرین برگزار شود، اتحادیه جهانی کشتی میزبانی بحرین از این رقابت‌ها را لغو کرد.

بر همین اساس نیز آستانه پایتخت قزاقستان به عنوان میزبان جدید این مسابقات معرفی شد.

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ از ۲ تا ۱۰ آبان برگزار می‌شود.

آستانه قزاقستان آخرین بار در سال ۲۰۱۹ میزبان رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان بود.



