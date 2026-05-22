به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار رقابت‌های لیگ برتر فوتبال استان که به میزبانی شرکت نیشکر هفت‌تپه و در ورزشگاه شهدای هفت‌تپه برگزار شد، تیم مهمان موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد میزبان خود عبور کند.

شاگردان نفت امیدیه در این بازی خارج از خانه با ارائه یک نمایش حساب‌شده، موفق شدند تک گل پیروزی‌بخش خود را به ثمر برسانند و با کسب ۳ امتیاز کامل، شروع مقتدرانه‌ای را در فصل جدید این رقابت‌ها تجربه کنند. تیم نیشکر هفت‌تپه نیز علی‌رغم تلاش در این دیدار خانگی، نتوانست از امتیاز میزبانی برای کسب امتیاز بهره‌مند شود و دست خالی زمین را ترک کرد.

این مسابقات که با حضور تیم‌های قدرتمند استانی دنبال می‌شود، در هفته‌های آتی با پیگیری دیدار‌های سایر تیم‌ها ادامه خواهد یافت.