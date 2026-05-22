فرماندار کلیبر گفت:جشنواره هارنا تجلی‌گاه هنر، شجاعت و پاکدستی زنان غیرتمند و مردان شجاع عشایر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا محمدی در آیین برگزاری سی‌ویکمین دوره جشنواره هارنا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ ویژه شهدای جنگ رمضان اظهار کرد:هدف از برگزاری این جشنواره نمایش اتحاد و همدلی عشایر در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی است و عشایر بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند.

وی جشنواره هارنا را تجلی‌گاه هنر، شجاعت و پاکدستی زنان غیرتمند و مردان شجاع عشایر دانست و تصریح کرد: عشایر ستون استوار اقتصاد و امنیت این سرزمین هستند و عشایر ارسباران نه تنها در عرصه تولید و اقتصاد بلکه در صیانت از مرز‌های جغرافیایی نیز همواره در خط مقدم قرار دارند.

فرماندار کلیبر ادامه داد: این جشنواره با هدف زنده نگه داشتن آداب و رسوم عشایری و ایجاد پویایی و نشاط در جامعه عشایری برگزار می‌شود.

وی گفت: دولت مردمی و وفاق با تمام توان برای محرومیت‌زدایی از مناطق عشایری تلاش می‌کند و اولویت دولت در شهرستان بهبود وضعیت زندگی و معیشت جامعه عشایری است.