به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محسن قدیری، رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های این اداره‌کل، از تکمیل و تحویل موقت طرح‌های پل‌سازی در محورهای شهرستان کاشان خبر داد و تاکید کرد: در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و تکمیل طرح های زیرساختی، جلسه کمیسیون تحویل موقت پل‌های سادیان و اسحاق‌آباد با حضور رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان، سرپرست اداره پیمان و رسیدگی، مسئول کمیسیون تحویل و سایر اعضای فنی برگزار شد.

محسن قدیری با تشریح مشخصات فنی این طرح ها افزود: پل اسحاق‌آباد که در محور مواصلاتی کاشان – برزک احداث شده است، دارای دو دهانه ۸ متری است. همچنین طرح های ساخت پل بر روی رودخانه سادیان نیز با سه دهانه ۹ متری تکمیل شده است.

وی با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز عملیات اجرایی این طرح‌ها بیان کرد: با برگزاری کمیسیون تحویل موقت، این ابنیه فنی آماده بهره‌برداری برای کاربران جاده‌ای هستند.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین بر اهمیت زیرساخت‌های جاده‌ای در کاهش خطرات احتمالی تأکید کرد و گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از این پل‌ها، شاهد تسهیل در تردد وسایل نقلیه و ارتقای قابل توجه ایمنی در این محورها خواهیم بود که این امر نقش بسزایی در کاهش حوادث جاده‌ای و بهبود کیفیت سفر برای اهالی و مسافران این منطقه خواهد داشت