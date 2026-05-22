رئیس هیات ترای‌اتلون خوزستان گفت: مسابقات استانی ترای‌اتلون و پدل‌برد روز جمعه به میزبانی شهرستان دزفول در روستای گردشگری پامنار برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدعلی سیاحی روز جمعه در جریان برگزاری این مسابقات گفت: در سال ۱۴۰۳ مسابقاتی در دزفول برگزار شد که نتیجه آن برگزاری اردوی تیم ملی به مدت سه یا چهار روز در این روستا خواهد بود.

وی افزود: برگزاری این مسابقات به میزبانی دزفول نتیجه عملکرد ۲ ساله شهرستان دزفول است که منجر به معرفی هیات این شهرستان به عنوان هیات برتر استان خوزستان شد.

چهارم خرداد، نمادی از استقامت در میدان برای ورزشکاران

محمد زمانی رئیس اداره ورزش و جوانان دزفول گفت: مردم دزفول واژه مقاومت را با خون خود در قاموس تاریخ نمایان کردند.

وی چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری را یادآور مقاومت و ایستادگی مردم دارالمومنین دانست و افزود: چهارم خرداد برای ورزشکاران دزفول نمادی از استقامت در میدان است؛ ورزشکاران دزفول همواره روحیه پایداری و مقاومت را سرلوحه خود قرار داده‌اند و معتقدند پهلوانی به معنای ایثار، شجاعت و پایمردی است.

زمانی از مسئولان برگزاری گرامیداشت روز دزفول قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد در سال‌های آینده نیز چنین مسابقاتی برگزار شود.

وی بیان کرد: گسترش فعالیت‌های ورزشی در شهرها، روستا‌ها و بخش‌های مختلف یکی از اولویت‌های اداره ورزش و جوانان است تا ضمن ایجاد شور و نشاط اجتماعی، استعداد‌های جدید کشف شوند.

برگزاری مسابقات استانی تری اتلون نقطه عطفی در ثبت جهانی روستای گردشگری پامنار

رئیس هیات ترای‌اتلون دزفول گفت: مسابقات استانی ترای‌اتلون به مناسبت گرامیداشت چهارم خرداد، روز دزفول، با حضور تیم‌های شهرستان‌های خوزستان و یک تیم از استان مرکزی در روستای گردشگری پامنار برگزار شد که امیدواریم نقطه عطفی در ثبت جهانی این روستای گردشگری باشد.

امیر قنبرزاده افزود: در کنار دومین دوره مسابقات ترای‌اتلون، امسال برای نخستین بار مسابقات استانی پدل‌برد زیرمجموعه هیأت انجمن‌های ورزشی استان خوزستان برگزار شد که نشانه همگرایی هیات‌های مختلف ترای‌اتلون، پدل‌برد و نجات غریق است.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های هیات ترای‌اتلون خوزستان و دزفول، تمرکززدایی از مرکز شهرستان‌ها و برگزاری مسابقات در بخش‌ها و روستا‌های تابعه است تا ضمن ایجاد شور و نشاط اجتماعی و استعدادیابی، رشته‌های ورزشی معرفی شوند.

رئیس هیات ترای‌اتلون دزفول تصریح کرد: این مسابقه در کلاس آکوااتلون از رشته‌های زیرمجموعه هیات ترای‌اتلون به صورت سرعتی و با حضور علی ایرانمنش، عضو هیات رئیسه فدراسیون ترای‌اتلون و رئیس هیات ترای‌اتلون استان مرکزی، در حمایت از ثبت جهانی روستای گردشگری پامنار برگزار شد.

قنبرزاده اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۶۵ ورزشکار ترای اتلون دزفول، شوشتر، اهواز، اندیمشک و اراک از استان مرکزی در چهار رده نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با رعایت استاندار‌های ملی برگزار شد.

وی گفت: بخش پدل برد نیز با حضور ۲۷ ورزشکار از دزفول، شوش، بندر امام، شوشتر و اهواز برگزار شد که در نهایت به سه نفر اول جوایزی اهدا شد.

بخشدار شهیون دزفول نیز گفت: این مسابقات در این دوره با چهار سن در روستای گردشگری پامنار شهیون برگزار شد.

سیدمصطفی اشتا از اهالی روستای پامنار بابت همکاری برای برگزاری این مسابقات قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با وجود ظرفیت دریاچه دز بتوانیم در فصول مختلف سال مسابقات آبی برگزار کنیم.

هادی علی‌بخش زاده دهیار روستای پامنار نیز در آیین اختتامیه این مسابقات گفت: امید است بتوانیم مسابقات را در سال‌های آینده در سطح کشوری در این روستا برگزار کنیم.

در رده نونهالان این مسابقات محسن یوسفی راد از اراک، محمدطا‌ها سعادت نژاد از دزفول و سورنا فهیم پور از اهواز نفرات برتر شدند.

در رده نوجوانان نیز سید حسین مولا از اهواز، علیرضا گلیم باف از دزفول و حامد کعب عمیر از اهواز به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در رده جوانان نیز مهدی حیدری، مهدی هاشمی نژاد و عرفان زاده حسین همگی از دزفول به عنوان نفرات برتر این مسابقات معرفی شدند.

در رده بزرگسالان نیز محمد شمس از شوشتر، محمد امین شاهین فر از دزفول و حامد کاظمی اراک به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.