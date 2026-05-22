استاندار گیلان گفت: تصمیم حضوری شدن امتحانات پایان سال دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم به آموزش و پرورش واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان در ارتباط تلفنی با خبر ۲۰ شبکه باران با تأکید بر آمادگی کامل استان برای برگزاری امتحانات پایان سال گفت: شورای تأمین از هر تصمیمی که از سوی آموزش و پرورش و وزارت علوم درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها اتخاذ شود، حمایت می‌کند و از نظر امنیتی هیچ مانعی برای برگزاری حضوری امتحانات در گیلان وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه شورای تأمین صرفاً بررسی برقراری امنیت تجمعات است، افزود: ما از منظر امنیتی به سوالات پاسخ می‌دهیم، همان‌طور که در چند روز همایش های مختلف آموزشی در دانشگاه ها برگزار شد، برگزاری امتحانات در مدارس یا مسابقات در استادیوم‌ها نیز از نظر ما بلامانع است.

حضوری یا غیر حضوری بودن امتحانات؛ تصمیمی تخصصی در حوزه آموزش

به گفته استاندار گیلان، شورای تأمین به‌جای معلم، مدیر مدرسه یا رئیس دانشگاه تصمیم نمی‌گیرد، اینکه آزمون‌ها حضوری باشد یا غیرحضوری، یک تصمیم تخصصی در حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم است، لذا هر تصمیمی که متولیان امر آموزش اتخاذ کنند، مورد حمایت کامل استانداری و شورای تأمین خواهد بود.

حق‌شناس با اشاره به جزئیات برگزاری آزمون‌ها تصریح کرد: در حال حاضر برای مقاطع هفتم، هشتم، نهم و دهم، تصمیم‌گیری بر عهده آموزش و پرورش است و اگر مصلحت بر برگزاری حضوری باشد، ما امنیت آن را تضمین می‌کنیم، در خصوص پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصمیمات مقتضی در زمان خود ابلاغ خواهد شد.

روند علمی کشور نباید متوقف شود

وی همچنین به بازگشایی زیرساخت‌های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌ها درباره بازگشایی آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و آزمون‌های عملی استعلام کردند که پاسخ ما مثبت بود؛ چرا که معتقدیم روند علمی کشور نباید متوقف شود.

استاندار گیلان همچنین خطاب به والدین دانش‌آموزان که نگران وقفه تحصیلی ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار هستند، بیان کرد: خانواده‌های عزیز نگران نباشند؛ اگرچه فرزندان ما مدتی به دلیل شرایط جنگی از آموزش حضوری دور بودند و به فضای مجازی منتقل شدند، اما معلمان و مدیران دلسوز ما بهترین تصمیم را برای آینده تحصیلی آن‌ها خواهند گرفت.