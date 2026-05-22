به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آئین اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینمایی واسط در عراق، تندیس ویژه استاندار واسط که از بالاترین نشان‌های افتخار این رویداد به شمار می‌رود، به ۲ هنرمند اهل خوزستان اهدا شد.

در این آئین اختتامیه این جشنواره که با حضور هنرمندان و سینماگران عراقی و منطقه‌ای برگزار شد، از مهدی منصور و اسماعیل پورنصیری تجلیل به عمل آمد.

عباس العبودی، مدیر یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینمایی واسط در عراق در آیین اختتامیه گفت: حضور هنرمندان اهوازی در این دوره، بازتاب‌دهنده رویکرد جشنواره در تعمیق گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌های منطقه است.

وی تاکید کرد: این تجلیل، ارزیابی واقعی از مسیر هنری این ۲چهره برجسته محسوب می‌شود.

یازدهمین دوره جشنواره سینمایی واسط با حضور هنرمندان و سینماگرانی از کشور‌های مختلف منطقه برگزار شد و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از رویداد‌های مهم سینمایی عراق تثبیت کرد.