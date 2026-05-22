به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،تیم ملی فوتبال که برای برگزاری اردو راهی آنتالیا شده است، پس از استراحت یک روزه تمرین خود را از ساعت ۱۸:۳۰جمعه اول خرداد در ورزشگاه تایتانیک برگزار کرد.

سامان قدوس، محمد محبی و محمد قربانی سه لژیونری که به تازگی به اردو اضافه شده بودند، در این تمرین شرکت کردند. از میان این سه بازیکن، قربانی به صورت اختصاصی تمرین خود را انجام داد.

پیش از شروع تمرین، امیر قلعه‌نویی با توپ حرکات نمایشی انجام داد.

تمرین با صحبت‌های ۱۵ دقیقه‌ای قلعه‌نویی آغاز شد. سرمربی تیم ملی ایران به طور جدی با شاگردانش صحبت کرد.

سرمربی تیم ملی در بخش‌هایی از تمرین کنار بازیکنان پا به توپ شد.

تیم ملی ایران قرار است در ترکیه دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های گامبیا و مالی برگزار کند و سپس برای حضور در جام جهانی راهی آمریکا شود.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در این رقابت‌ها با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه هستند.