استاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان بناب با حضور در منزل خانواده‌های شهدای جنگ رمضان از ایثارگری‌های این خانواده‌ها تجلیل کرد و بر رویکرد عملیاتی مدیریت استان در تکریم خانواده‌های شهدا تاکید نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در سفر به شهرستان بناب با خانواده های شهید عباس رفعتی زوارق ، شهید حجت خانی ، شهید هادی خطایی ، شهید سعید مقدم ،شهید رضا نخست مراد و شهید محمد آقازاده دیدار و گفتگو کرد.

وی گفت:شهدا امنیت و آرامش را به ارمغان آوردند و هر چه برای خانواده‌های آنان تلاش کنیم کم است.

سرمست با تاکید بر اینکه تکریم خانواده‌های شهدا نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند گفت:رویکرد مدیریت استان آذربایجان شرقی بر این است که خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا به‌ صورت عملی و موثر انجام شود. خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی و مایه عزت و اقتدار کشور هستند و ما خود را موظف می‌دانیم با اقدامات ملموس و پیگیری‌های مستمر، پاسخگوی مطالبات و نیاز‌های این عزیزان باشیم.

وی افزود:حفظ کرامت، رسیدگی به مسائل و تکریم جایگاه خانواده‌های شهدا از اولویت‌های جدی مدیریت استان است و این رویکرد با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.

گفتنی است استاندار آذربایجان شرقی با اهدای لوح سپاس به خانواده‌های معظم شهدا از آنان تجلیل و قدردانی کرد.