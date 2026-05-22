تجلیل استاندار آذربایجان شرقی از خانواده های شهدای جنگ رمضان در بناب
استاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان بناب با حضور در منزل خانوادههای شهدای جنگ رمضان از ایثارگریهای این خانوادهها تجلیل کرد و بر رویکرد عملیاتی مدیریت استان در تکریم خانوادههای شهدا تاکید نمود.
وی گفت:شهدا امنیت و آرامش را به ارمغان آوردند و هر چه برای خانوادههای آنان تلاش کنیم کم است.
سرمست با تاکید بر اینکه تکریم خانوادههای شهدا نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند گفت:رویکرد مدیریت استان آذربایجان شرقی بر این است که خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا به صورت عملی و موثر انجام شود. خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی و مایه عزت و اقتدار کشور هستند و ما خود را موظف میدانیم با اقدامات ملموس و پیگیریهای مستمر، پاسخگوی مطالبات و نیازهای این عزیزان باشیم.
وی افزود:حفظ کرامت، رسیدگی به مسائل و تکریم جایگاه خانوادههای شهدا از اولویتهای جدی مدیریت استان است و این رویکرد با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
گفتنی است استاندار آذربایجان شرقی با اهدای لوح سپاس به خانوادههای معظم شهدا از آنان تجلیل و قدردانی کرد.