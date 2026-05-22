به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه حویق در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به نقش وحدت و مقاومت در پیشرفت کشور گفت: مردم و مسئولان ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تا پای جان برای استمرار پیروزی‌های نظام اسلامی ایستاده‌اند و با قدرت مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی کشور را دنبال می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین یحیایی افزود: ملت ایران در میدان‌های مختلف با تکیه بر سه اصل اساسی یعنی نصرت الهی، تبعیت از ولایت فقیه و حفظ اتحاد و انسجام ملی، دشمنان را ناکام گذاشته و جهانیان را شگفت‌زده کرده‌اند.

وی در پایان، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف را ضروری دانست و از مردم خواست با همدلی و مدیریت مصرف در پایداری انرژی کمک کنند.