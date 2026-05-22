سخنگوی وزارت خارجه گفت: روند جاری و حضور مقامهای ارشد پاکستان در تهران به این معنا نیست که ما به یک نقطه عطف یا وضعیت تعیینکنندهای رسیدیم. قبلاً هم آقای عاصم منیر به تهران سفر کردند و این روند ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بقائی در گفتگو با شبکه خبر در پاسخ به این پرسش که این به معنای تغییر در روند مذاکرات نیست، گفت: بله، نمیتوانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است؛ ضرورتاً خیر، اینطور نیست. روند ادامهدار است و نه غیرطبیعی و نه طبیعی. من قبلاً هم گفتم که اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است، بهویژه بعد از جنایاتی که در دو سه ماه اخیر مرتکب شدهاند. نمیتوان گفت با چند بار رفت و آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته یا چند ماه حتماً به نتیجه خواهیم رسید. دیپلماسی زمانبر است و طرفین از هر فرصتی برای انتقال دیدگاههای خود استفاده میکنند.
فعلاً تمرکز ما روی خاتمه جنگ است
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که «احتمالاً کدام یک از بندهای مورد اختلاف اکنون بیشتر مورد توجه قرار دارد؟» گفت: مذاکرات بر خاتمه جنگ تمرکز دارد و مباحث مرتبط با موضوع هستهای در این مرحله قرار نیست جزئیاتش مورد بحث قرار گیرد. بحث خاتمه جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، موضوع بسیار مهمی است. همچنین وضعیت تنگه هرمز و موضوع تعرض آمریکا به کشتیها، که خودشان آن را محاصره دریایی ایران نامیدهاند، باید بررسی شود. اینها موضوعات مهمی هستند که همچنان مورد بحث قرار دارند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که «آیا طرف آمریکایی مشخصا مطالبه هستهای دارد؟» گفت: نظر ما روشن است. در این مرحله تمرکز ما روی خاتمه جنگ است. دلیل اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع صحبت نمیکنیم، مشخص است. ما دو بار این کار را کردیم و زیادهخواهی طرف مقابل باعث شد وارد جنگ شویم. این تجربه را نمیتوانیم نادیده بگیریم.
بنابراین، با داشتن چنین تجربهای، باید ابتدا به خاتمه جنگ برسیم با مختصاتی که منافع و نگرانیهای ما را تأمین کند و در مرحله بعد درباره سایر موضوعات صحبت کنیم یا نکنیم. فعلاً تمرکز ما روی خاتمه جنگ است.