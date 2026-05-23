به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ایوان سانچز پس از حضوری ناموفق در تیم فوتبال سپاهان با انتشار متنی در فضای مجازی از هواداران این تیم خداحافظی کرد و به صورت رسمی از این باشگاه جدا شد.

در متن پیام خداحافظی سانچز آمده است: «سپاهان عزیز، امروز دوران من با تو به پایان می‌رسد. هرگز تصور نمی‌کردم این‌گونه باشد. دوست داشتم همه چیز کاملاً متفاوت باشد، اما با توجه به همه اتفاقاتی که رخ داد، با باشگاه به توافق رسیدیم و تصمیم گرفتیم که بهتر است ادامه ندهیم.

می‌خواستم از همه هم‌تیمی‌هایم تشکر کنم که ورود من به کشوری کاملاً جدید و متفاوت را برایم آسان کردند و همیشه مهربانی بی‌نظیری با من داشتند. همچنین می‌خواهم از تمامی کارکنان و همه کسانی که در باشگاه کار می‌کنند تشکر کنم؛ آن‌ها افراد بسیار خوب و مهربانی هستند و همیشه آماده کمک در هر کاری هستند.

اما بالاتر از همه، ممنون شما هواداران که همیشه احترام و عشق بی‌نظیری به من و خانواده‌ام داشتید. همیشه آن شور و اشتیاقی که برای این باشگاه دارید را حفظ کنید، چون بی‌نظیر است.

من همیشه هوادار سپاهان خواهم ماند و برای این باشگاه بزرگ آرزوی موفقیت دارم. همه شما را از دست خواهم داد.»

پیش از این وحدت هنانوف مدافع تاجیکستان از سپاهان جدا شده بود.