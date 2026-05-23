به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار به همراه جمعی از معاونان خود و مدیران کل در بازدید از منطقه گردشگری طسوج در شهرستان چرام، در نشستی با مردم این منطقه یکی از مشکلات مهم مردم طسوج، و عشایر این منطقه راه ارتباطی عنوان کرد و گفت: از دوراهی «جوخانه» تا منطقه طسوج ۲۱ کیلومتر راه ارتباطی وجود دارد که ۱۰ کیلومتر از این مسیر آسفالت است.

یداله رحمانی افزود: زیرسازی و ساخت ابنیه فنی هفت کیلومتر از این مسیر به‌طور کامل آماده است و در مرحله قیرپاشی و آسفالت است.