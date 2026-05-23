در بازدید استاندار مطرح شد؛
اختصاص اعتبار به منطقه گردشگری طسوج شهرستان چرام
استاندار در بازدید از منطقه گردشگری طسوج از اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل آسفالت جاده دوراهی جوخانه به طسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار به همراه جمعی از معاونان خود و مدیران کل در بازدید از منطقه گردشگری طسوج در شهرستان چرام، در نشستی با مردم این منطقه یکی از مشکلات مهم مردم طسوج، و عشایر این منطقه راه ارتباطی عنوان کرد و گفت: از دوراهی «جوخانه» تا منطقه طسوج ۲۱ کیلومتر راه ارتباطی وجود دارد که ۱۰ کیلومتر از این مسیر آسفالت است.
یداله رحمانی افزود: زیرسازی و ساخت ابنیه فنی هفت کیلومتر از این مسیر بهطور کامل آماده است و در مرحله قیرپاشی و آسفالت است.
رحمانی اضافه کرد: چهار کیلومتر باقیمانده این مسیر عملیات ابنیه تکمیل و مصالح تامین شده که بعد از انتخاب پیمانکار عملیات زیرسازی انجام و طرح آسفالت این مسیر به صورت کامل اجرا میشود.