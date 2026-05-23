تیم‌های عملیاتی و بازرسی این شرکت در دو عملیات میدانی در روستای زردنجان، موفق به شناسایی و جمع‌آوری دو فقره انشعاب غیرمجاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در راستای اجرای مستمر و فراگیر طرح مهتاب و با هدف صیانت از حقوق مشترکان، پیشگیری از افت ولتاژ و ایمن‌سازی شبکه توزیع ،در عملیات نخست یک انشعاب غیرمجاز در محله ای در این روستا که به‌طور مستقیم از تابلو توزیع برق گرفته شده بود، شناسایی و جمع‌آوری شد.

همچنین در عملیاتی دیگر و در راستای مقابله با تخلفات سنگین‌تر، یک رشته کابل ۱۶×۴ غیرمجاز که غیرقانونی به تابلو حفاظتِ فیدر در منطقه ای دیگر متصل شده بود، شناسایی و بلافاصله با اقدام قاطع تیم‌های فنی برچیده شد.

استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و انشعابات مستقیم از تابلوهای اصلی، علاوه بر ایجاد تلفات انرژی و آسیب جدی به ترانسفورماتورها و تجهیزات شبکه، خطرات جانی جبران‌ناپذیری را نیز به همراه دارد. اجرای دقیق طرح مهتاب در این منطقه، علاوه بر بازگرداندن پایداری به شبکه توزیع، گامی جدی به منظور توزیع عادلانه برق برای مشترکان قانون‌مند محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه تخلف در حوزه انشعابات، از همراهی شهروندان در گزارش‌دهی موارد مشکوک قدردانی کرد.