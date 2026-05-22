به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه سیاهکل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر گفت: امروز رژیم جنایتکارآمریکا و رژیم دیوصفت و خونخوار اسرائیل در بسیاری از عرصه‌ها به بن‌بست رسیده‌اند و در جنگ تحمیلی سوم، قدرت پوشالی آمریکا برای جهانیان آشکار شد و شکست مفتضحانه آنان در میدان و دیپلماسی، لکه ننگی بر تاریخ سراسر ظلم و جنایت استکبار جهانی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی کریمی همچنین با تأکید بر ضرورت همدلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی جامعه افزود: همراهی مردم و مسئولان در برون رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی، با صرفه‌جویی و حمایت از تولید داخلی به‌ویژه در بخش کشاورزی سیاهکل، می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق از مشکلات و تقویت اقتصاد منطقه باشد.

وی همچنین از مدیریت شهری به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی قدردانی کرد و خواستار حمایت هرچه بیشترمسئولان در توسعه و عمران این شهرستان شد.