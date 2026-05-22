با وجود هدفگذاری برنامه هفتم برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد GDP و اجرای طرح یارانه ۶ تا ۷ میلیون تومانی فیبر نوری، آمارها از شکاف قابل توجه میان پوشش و دسترسی حکایت دارد.
در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» با موضوع توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال، عملکرد دو ساله قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسش اصلی آن بود که پس از دوسال، هر یک از زیرمجموعههای این قانون تا چه اندازه محقق شده و موانع تحقق آن چیست.
وضعیت زیرساخت دسترسی به اینترنت
سهیل یحییزاده، دبیر سیاستگذاری فراکسیون سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی و از طراحان اصلی صندوق توسعه فیبر نوری در برنامه هفتم، اظهار داشت: برنامه هفتم را میتوان دیجیتالیترین برنامه و قانون کشور دانست. در مواد ۶۴ و ۶۵ بهطور ویژه بر توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال تاکید شده و تکالیفی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
وی افزود: در سالهای اخیر، شبکه موبایل در بخش شهری به پوشش صددرصدی و در بخش روستایی به بالای ۹۰ درصد رسیده، اما در شبکه ثابت (اینترنت ثابت) ضعف جدی وجود داشت. به همین دلیل، صندوق فیبر نوری به صورت یارانهای توسط دولت ایجاد شد تا اپراتورها بتوانند شبکه فیبر نوری را با سرعتی بالاتر از شبکه موبایل و با قابلیت رقابت تعرفهای توسعه دهند. این یارانه از محل درصدی از درآمد اپراتورهای واریز شده به خزانه و با مصوبه هیأت وزیران تأمین میشود.
یحییزاده در پاسخ به سؤال درباره میزان یارانه گفت: به ازای هر پورت دسترسی فیبر نوری خانگی، دولت حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان یارانه به اپراتورها پرداخت میکند. وی خاطرنشان کرد: در دولت شهید رئیسی حدود هفت تا هشت میلیون پوشش فیبر نوری ایجاد شد، اما موضوع مهم در برنامه هفتم «دسترسی» مردم به این فیبر است. طبق گزارشهای غیررسمی، هماکنون نزدیک به یک میلیون دسترسی فعال (خانگی و تجاری) داریم در حالی که این عدد پیش از دولت قبل حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بود.
یحییزاده علت عدم استفاده مردم از هشت میلیون پوشش ایجادشده را فقدان سیاستهای تشویقی مناسب از سوی دولت دانست و تأکید کرد: آینده دسترسی خانگی و تجاری به شبکه فیبر نوری وابسته است و توسعه سریعتر آن میتواند بسیاری از مشکلات تعرفهای شبکه موبایل را از طریق رقابت میان شبکه ثابت و سیار برطرف کند.
نگاه سازمان نظام صنفی رایانهای به توسعه فیبر نوری
شروین سوری، نماینده پارلمانی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، ضمن اشاره به از دست رفتن انگیزه شرکتها برای توسعه فیبر نوری پس از دولت شهید رئیسی گفت: در دولت قبل برای دارندگان پروانه UNS برنامه مدونی تنظیم شد و بازیگران متعددی امکان رقابت داشتند، اما با تغییر سیاستها، شرکتهای خصوصی یکی پس از دیگری پروانه خود را پس دادند، زیرا رقابت در حوزه فیبر نوری بسیار سخت شد. سوری تأکید کرد: برنامههای زیرساختی باید کلانتر و بلندمدتتر دیده شوند تا با تغییر دولتها و اولویتهای وزارتخانه، به شرکتها آسیب نرسد.
نحوه تخصیص یارانه فیبر نوری
سوری در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه یادشده به بخش خصوصی نیز تعلق میگیرد، گفت: این یارانه عمدتاً به شرکتی پرداخت میشود که پیشتر حاکمیتی بوده و امروز نیمهخصوصی است (مخابرات) و همچنان در اکوسیستم به عنوان نهاد دولتی دیده میشود. وی افزود: در قانون امکان پرداخت یارانه به این شرکت وجود دارد، اما سایر بازیگران خصوصی حتی پیش از رسیدن به مرحله یارانه، برای کشیدن فیبر و ایجاد پوشش دچار مشکل جدی هستند. به گفته سوری، پروانههای UNS یکییکی پس داده میشود و عملاً امکان رقابت با مخابرات وجود ندارد.
آسیب به کسبوکارهای فضای مجازی از نگاه اتاق اصناف
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، با اشاره به آمار معاون وزارت ارتباطات مبنی بر گردش مالی دو همتی تجارت الکترونیک (و پنج همتی برای اقتصادهای درشت بدون احتساب اینترنت)، گفت: در حوزه فروش، خدمات، پشتیبانی، حملونقل، بستهبندی، تبلیغات، مشاغل خانگی و گردشگری طی دو تا سه ماه اخیر آسیب شدیدی وارد شده است.
امیدوار تأکید کرد: در اقتصادهای پویا، کسبوکارها زمانی موفق میشوند که در زمان تعطیلی دیگران فعال باشند؛ این مزیت کسبوکارهای مجازی است. در یک سال گذشته، ۱۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب، بالای دو همت گردش مالی داشتند. متأسفانه بسیاری از استارتاپها در دو دوره اخیر دولت فعالیت خود را عملاً متوقف کردهاند. به گفته وی، رقم واقعی آسیبهای وارده به کسبوکارهای مجازی فراتر از آمار موجود است، زیرا بسیاری از تراکنشها ثبت نمیشود.
وی با اشاره به مشکل «اینترنت پرو» تصریح کرد: زمانی کسبوکار دیجیتال میتواند رونق یابد که مصرفکننده نیز اینترنت مناسب داشته باشد. از مسئولان درخواست میشود شرایطی ایجاد نکنند که زیان اقتصادی حوزه دیجیتال چندین برابر خسارتهای زیرساختی در جنگ تحمیلی شود.
امیدوار گفت: «من زمانی میتوانم خودم را ارائه بکنم، تبلیغ بکنم، فروش داشته باشم که مصرفکننده من اینترنت داشته باشد. وقتی مصرفکننده اینترنت ندارد، هرچقدر دست و پا بزنیم نمیتوانیم این فضا را ایجاد کنیم.»
امیدوار در پاسخ به سؤال درباره راهکار گفت: «باید پلتفرم درستی در داخل داشته باشیم. پلتفرمهای ایجادشده نتوانستهاند آن بستر قبلی را مهیا کنند. ما به دنبال اینترنت پایدار و بدون محدودیت برای کسبوکارها و مردم هستیم؛ به این معنا که دغدغه قطع بودن اینترنت و تبلیغات هدررفته را نداشته باشیم.»
وی تأکید کرد: «زیان و ضرر در حوزه بستر کسبوکارهای سنتی با دیجیتال متفاوت است. در حوزه دیجیتال هر زحمتی کشیدهاید، در دو ماه مشتریان داخلی و بینالمللی را از دست میدهید. خواهش میکنم در حوزه اینترنت از بحث سیاسی بیرون بیاییم.»
سهیل یحییزاده، دبیر سیاستگذاری فراکسیون سرمایهگذاری مجلس گفت: «آخرین قانون در بحث سیستمهای اقتصاد دیجیتال، قانون پدیدآورندگان نرمافزار برای سال دهه ۷۰ است. دولت از آن موقع تا الان یک عدد لایحه نیاورده برای این حوزه.»
یحییزاده درباره اینترنت پورو گفت: «وزارت ارتباطات گفته به من ربط ندارد. ببینید، ما در شرایط جنگی هستیم. شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل داده ولی تعرفه را نداده. بر اساس بند ج ماده ۵ قانون اختیارات وزارت ارتباطات، تعرفهگذاری داخل این وزارتخانه است.»
وی ادامه داد: «مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات برای سال ۱۳۹۵، سقف تعرفه را ۴۰ هزار تومان تعیین کرده. وزارت ارتباطات میتواند اپراتور را به عنوان اپراتور مسلط بازار تکلیف کند که سقف تعرفه را رعایت کند.»
سوری، نماینده پارلمانی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: «ما مهجورترین صنف این کشوریم. در قطعی قبلی اینترنت، همه کسبوکارها یارانه گرفتند. به ما میگویند شما مگر ۴ درصد اقتصادید؟ موقع گزارش دهی میشویم ۱۰ درصد و ۱۵ درصد.»
سوری درباره تعرفهها گفت: «ما با این تعرفهها مخالفیم. این عدد فشار شدیدی روی مصرفکننده و شرکتهایی که دارند از بین میروند، میگذارد. هیچ سیاست تشویقی برای هیچکدام از المانهای اقتصاد دیجیتال ندارید.»
وی در پاسخ به سؤال درباره کمک دولت در شرایط جنگی گفت: «کسبوکارهای ما با ونتیلاتور روشناند. نه وامی دیدیم به شرکتی داده شود و نه کمک جدی برای حفظ نیروی انسانی. این نیروهای انسانی مثل بحرین میمانند؛ بحرین از دست رفت. اگر اینجا نگه داشته نشوند، دولت و حاکمیت کمک نکند، میروند.»
سوری در جمعبندی درخواست خود گفت: «دست ما را نمیگیرید، پای ما را هم نگیرید. در روتین کردن سرویسهای زیرساختی، قیمتها را ببینید. رقابت با خصولتیها را نگاه کنید. وامهایی که به سایر اصناف داده میشود با وامهای حوزه فناوری اطلاعات مقایسه کنید و بودجه شبکه ملی اطلاعات را ببینید.»
یحییزاده گفت: «قانون برنامه هفتم را ملاک قرار دهیم. تمام دستگاههای اجرایی در حوزه اقتصاد دیجیتال تکلیف دارند منابع مالی دیدهشده را با بخش خصوصی اجرایی کنند. ماده ۶۵ بند الف، وزارت ارتباطات را موظف کرده کارگروه اقتصاد دیجیتال را ایجاد کند.»