به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: بیش از ۴۹۰۰ زوج نابارور تحت پوشش بیمه سلامت استان اصفهان قرار گرفته اند.

علی جمشیدیان افزود: بیمه سلامت ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری در مراکز درمانی دولتی و ۷۰ درصد هزینه درمان ناباروری در مراکز خصوصی را پرداخت می کند. بر این اساس در استان اصفهان ۴ مرکز فوق تخصصی و ۳ مرکز تخصصی درمان ناباروری طرف قرارداد بیمه سلامت است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تاکید کرد: سیاست‌های حمایتی بیمه سلامت محدود به پوشش درمان ناباروری نبوده و هزینه درمان کودکان زیر هفت سال در بیمارستان دولتی کاملا رایگان است.

وی گفت: همچنین مادران باردار و شیرده و نیز نوزادان تا سن ۵ سالگی بدون شرط خانوار و بر اساس آزمون وسع تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.