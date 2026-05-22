به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛سرهنگ «سیدمختار باویر» فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع و فروش مواد مخدر توسط یک دستگاه خودرو پژو پارس در سطح شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران ایست و بازرسی سپتون و پلیس مبارزه با مواد مخدر حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شده و آن را در بدو ورود به شهرستان جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران ادامه داد: مأموران انتظامی طی هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی خودرو، مقدار ۹۵۰ گرم مواد مخدر سنتی که به طور ماهرانه‌ای جاساز شده بود را کشف کردند.

سرهنگ باویر با اشاره به اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر شدند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.