به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: این شرکت تعاونی یکی از نمونه‌های برجسته و موفق اجرای کشت یکپارچه با مدیریت واحد در قالب زنجیره ارزش است.

حاج‌عابدی‌گفت: این شرکت تعاونی یکی از نمونه‌های برجسته و موفق اجرای کشت یکپارچه با مدیریت واحد در قالب زنجیره ارزش است. در این مجموعه، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه آبیاری، مکانیزاسیون و استفاده هدفمند از نهاده‌ها بر اساس نتایج آزمایشات آب و خاک، بالاترین راندمان تولید حاصل شده که این امر به‌طور مستقیم باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد بهره‌برداران شده است.

وی در تشریح مزایای اجرای این طرح افزود: در این مجموعه، محصول گل محمدی به‌صورت مستقیم در اختیار سهامداران شرکت قرار می‌گیرد تا در کارگاه‌های سنتی و کارخانجات صنعتی و نیمه‌صنعتی خود برای استحصال گلاب و اسانس اقدام کنند. همچنین برداشت زودهنگام این باغ در مقایسه با باغ های منطقه موجب استفاده بهینه از ظرفیت خالی کارگاه‌ها و کارخانجات تولید گلاب شده است.

حاج‌عابدی، نزدیکی کارخانجات تولید گلاب به باغ را یکی از نقاط قوت این طرح دانست و تأکید کرد: این مزیت سبب افزایش میزان اسانس گل و ارتقای کیفیت محصول نهایی شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همچنین با اشاره به اشتغال‌زایی قابل توجه این طرح افزود: در این مجموعه، بیش از ۲۰۰ نفر کارگر فصلی به‌مدت یک ماه مشغول به کار می‌شوند و بیش از ۶ نفر نیز اشتغال دائم دارند که این موضوع نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه دارد.

حاج عابدی بااشاره به شرایط مناسب آب‌وهوایی و اجرای عملیات به‌زراعی شامل هرس، تغذیه، سم‌پاشی، شخم، مبارزه با علف‌های هرز و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال دوم، از سطح ۵۰ هکتار گلستان ایجاد شده، بیش از ۱۰۰ تن گل محمدی برداشت شود