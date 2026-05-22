رقابتهای انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان «یادواره شهدای میناب» جهت حضور در بازیهای آسیایی ناگویا به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر تیم ملی بانوان جهت حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار میشود و ملیپوشان دعوتشده از استانهای مختلف کشور در این مسابقات به یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
بر این اساس، رومینا تاجیک، پریا اسکندری، ساره امینیان، فردوس فروغی و زهرا رباطی از تهران، فاطمه احمدزاده و آیدا عنایتی از خراسان رضوی، سیده آیسان شوریده ضیابری و ثنا حسنلوفرد از زنجان و آیسان زارعی از آذربایجان شرقی در این رقابتها حضور دارند.