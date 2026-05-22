ایرانخودرو اعلام کرد: با توجه به استقبال گسترده متقاضیان از طرح مشارکت در تولید و به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای ثبتنام، سامانه فروش محصولات این شرکت تا ساعت ۱۷ روز شنبه (دوم خرداد ماه) فعال خواهد بود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این تمدید، آخرین مهلت ثبتنام در طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو خواهد بود و پس از پایان زمان اعلامشده، سامانه ثبتنام غیرفعال میشود.
بر این اساس، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده میتوانند در بازه اعلامشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ایرانخودرو از متقاضیان خواسته است فرآیند ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا عملیات ثبتنام با سهولت و پایداری بیشتری انجام شود. همچنین بر اساس این گزارش، زمان اجرای طرحهای بعدی فروش ایرانخودرو در هفتههای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت به آدرس ikco.ir مراجعه کنند.